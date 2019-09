Polska - Izrael 4:0. Koncert Biało-czerwonych na Narodowym. Wspaniały doping kibiców

To miał być szczególny wieczór na PGE Narodowym. Mecz, w którym liczyć miał się nie tylko wynik, ale również styl gry. Wygrywając w piątek 1:0 z Macedonią zespół Jerzego Brzęczka odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo i umocnił się na prowadzeniu w grupie G. Zarówno selekcjoner jak i piłkarze zdawali sobie jednak doskonale sprawę z tego, że taki poziom może nie wystarczyć na Izrael, który również wygrał w piątek swój mecz (z Łotwą) i to po znacznie lepszej grze.

On doszedł najwyraźniej do wniosku, że jego zespół jest skuteczniejszy, gdy Robert Lewandowski ma obok siebie drugiego napastnika, a nie Piotra Zielińskiego za plecami. W wyjściowej jedenastce na Izrael znalazł się w związku z tym Krzysztof Piątek, a pomocnik SSC Napoli powędrował na prawe skrzydło, kosztem Przemysława Frankowskiego. Dokładnie tak samo było w Skopje, tam jednak wyszliśmy w takim zestawieniu dopiero na drugą połowę.

Pod naszą bramką widać było za to, że Polacy wyciągnęli wnioski również Izraela, w którym trzy bramki zdobył Eran Zahavi. Snajper chińskiego Guangzhou R&F FC znalazł się pod czujną opieką Kamila Glika i Jana Bednarka i choć bardzo się z niej uwalnić (kilka razy nawet mu się to udało), to jednak niewiele był w stanie zrobić. Bramki nie zdobył, zobaczył za to żółtą kartkę za faul na Piątku, który w pewnym momencie znalazł się we własnym polu karnym.