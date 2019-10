Polska na Talerzu. Prawie każdy Polak chodzi do restauracji. Króluje tradycyjna, rodzima kuchnia

W ciągu ostatniego pół roku aż 93 proc. Polaków odwiedziło lokale gastronomiczne. Z badań przeprowadzonych przez IQS dla sieci hurtowni Makro wynika, że coraz częściej wychodzimy do restauracji. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła (o 3 proc.) liczba osób odwiedzających tego typu miejsca minimum 2-3 razy w miesiącu.

- W raporcie Polska na Talerzu próbujemy, na podstawie badania opinii, wskazać pewne trendy konsumenckie w obszarze odwiedzania lokali gastronomicznych, ale także tendencje dotyczące popularnych kuchni. W ten sposób chcemy podpowiedzieć restauratorom jak zmieniają się oczekiwania konsumenckie oraz jak na nie odpowiadać trzymając się trendów - mówi Magdalena Figurna, rzecznik prasowy Makro.

Powodem wyjścia do restauracji jest przede wszystkim spotkanie ze znajomymi (41 proc. wskazań) oraz poznawanie nowych, nieznanych dotąd smaków (38 proc.). Prawie jedna trzecia respondentów przyznała, że odwiedza restauracje w miejscu pracy, bądź nauki, ale tylko 7 proc. przyznaje, że wyjście do lokali gastronomicznych spowodowane jest niechęcią do gotowania.

- Młodsze osoby traktują wyjście do restauracji jako aspekt społeczny, chcą się spotkać ze znajomymi i są ciekawe kuchni różnych narodów. Jest to dla nich swego rodzaju rekompensata za poniesiony trud podczas codziennej pracy - tłumaczy Robert Ciechomski, kierownik ds. grupy klientów HoReCa.

Według raportu Polska na Talerzu wybieramy przede wszystkim lokale z tzw. „szybką kuchnią”. Wśród wskazań królują pizzerie (68 proc.) oraz fast foody (65 proc.). Wspominane lokale typu fast food niezwykle zyskały na popularności w stosunku do poprzedniego badania (65 proc. vs. 59 proc.). Być może wpływa na to coraz szerze rozumienie znaczenia tego słowa. Poza tym częściej wybieramy także food trucki, które stały się już niejako punktem obowiązkowym letnich wydarzeń plenerowych.

Co ciekawe, większość Polaków deklaruje, że wybiera kuchnię polską (82 proc.). Na kolejnym miejscu znalazła się kuchnia włoska (61 proc.), dalej amerykańska i arabska. - Jesteśmy patriotami. Raport Polska na Talerzu potwierdził, że najbardziej popularna jest wciąż kuchnia polska, w szerokim rozumieniu. Drugie miejsce zajmuje kuchnia włoska. Spaghetti i pizza plasują się bardzo blisko staropolskiego bigosu czy rosołu - mówi Magdalena Figurna, rzecznik prasowy Makro.

Ile jesteśmy w stanie wydać na jedzenie? Według raportu w ciągu tygodnia co czwarty badany wydaje 11-20 złotych. Mniej więcej tyle samo osób deklaruje, że przeznacza na posiłek 21-30 złotych. Weekendami Polacy sięgają nieco głębiej do portfela. Co piąta osoba wydaje 21-30 zł, a 17 proc. 31-40 złotych.

Raport Polska na Talerzu 2019 przygotowano na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku przez IQS na zlecenie sieci hurtowni Makro Polska, metodą CAWI (bezpośredni wywiad prowadzony drogą internetową wspomagany komputerowo) na reprezentatywnej pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania próbie 1000 panelistów – użytkowników internetu powyżej 18 roku życia.