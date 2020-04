Polski Czerwony Krzyż na Mazowszu prowadzi działania pomocowe na rzecz osób dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to nowych grup potrzebujących np. osób pozostających w przymusowej kwarantannie z związku z zaliczeniem do grup wysokiego ryzyka, jak i naszych dotychczasowych podopiecznych - najczęściej osób starszych, dotkniętych niepełnosprawnościami, przykutymi do łóżek. Dla tych osób bardzo często odwiedziny Siostry PCK są jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym. „Dziś tysiącom potrzebujących na Mazowszu przychodzi nam świadczyć pomoc w zupełnie innych warunkach - zwiększonej dbałości o bezpieczeństwo naszych opiekunek, ratowników, wolontariuszy. Tak bardzo potrzeba nam materiałów ochronnych oraz środków czystości i higieny. Dlatego tak cieszy nas wsparcie udzielone przez Unilever” - podkreśla Honorata Krzywoń, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

To właśnie osoby starsze są adresatami pomocy. Blisko 20 tys. produktów zostanie przekazane seniorom. Dary rozdystrybuuje Mazowiecki Oddział Okręgowy oraz Oddziały Rejonowe m.in.: z Ciechanowa, Ostrołęki, Wyszkowa, Płocka, Legionowa, Ostrowi Maz, Nowego Dworu Maz. przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz samorządami lokalnymi. Część z nich w ramach naszego programu OKO - Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego - trafi również do Powstańców Warszawskich i ich opiekunów. Wśród przekazanych produktów są m.in.: środki dezynfekcyjne Domestos, produkty do prania Surf, płyny do płukania Coccolino, żele do kąpieli i balsamy Dove, a także herbaty marki Lipton.

– W Polsce jesteśmy obecni w Warszawie, ale też w pięciu innych miastach, w których działają nasze biura, fabryki i pracuje ponad 3000 pracowników. Naturalnym dla nas krokiem było więc zaangażowanie się w pomoc innym właśnie na poziomie lokalnych społeczności, gdzie działamy w sąsiedztwie wielu podmiotów i osób, które potrzebują teraz wsparcia. Nasze produkty postanowiliśmy przekazać ratownikom medycznym i personelowi medycznemu polskich szpitali, a także – poprzez wsparcie działań PCK - tym, którzy są najbardziej narażeni, czyli osobom starszym – mówi Marek Kopyto, General Manager Unilever Polska.

„Pomoc Unilever stanowi ogromne wsparcie dla naszych podopiecznych. Zawsze byłem zdania, iż współpraca organizacji pozarządowych z firmami zaangażowanymi społecznie może czynić dużo dobra. I Unilever to potwierdza. Bardzo za to dziękuję!" - podkreśla Michał Mikołajczyk, Wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. „Część tej pomocy trafi do osób, które też ją niosą - ratowników, opiekunek, pielęgniarek. Cieszę, się że otrzymujemy to wsparcie właśnie dziś - 7 kwietnia, w Światowy Dzień Zdrowia, czyli w dniu kiedy nasze podziękowania, ale i konkretne działania powinny być kierowane właśnie w stronę tych Bohaterów, którzy o nasz zdrowie dziś dbają” - dodaje Mikołajczyk.