Polski lek na koronawirusa w fazie badań. Zakwalifikowano pierwszego pacjenta. Co to oznacza?

Karol Makurat/Reporter

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął badania nad wpływem chlorochiny na leczenie pacjentów zarażonych koronawirusem. Lek na koronawirusa ma zapobiegać lub zmniejszać ciężkie powikłania płucne podczas przebiegu COVID-19. Program badań jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych, a jego realizacja obywać się będzie w kilku ośrodkach w Polsce, m. in. we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu. Włączonych do badań nad lekiem na koronawirusa będzie 400 osób. Pierwszy pacjent został zakwalifikowany do badań we Wrocławiu. Lek na koronawirusa to jeden z priorytetowych kierunków walki z epidemią SARS-CoV-2.