Polski lek na koronawirusa? Zawiera substancję łagodzącą chorobę. Zabezpieczono zapasy na potrzeby Ministerstwa Zdrowia

W piątek (13 marca) dowiedzieliśmy się, że lek Arechin został dopuszczony do leczenia w przypadku zakażenia koronawirusem. Tabletki produkowane w Polsce mają działać wspomagająco podczas zakażenia SARS-CoV-2, którego pandemia trwa obecnie w Polsce. Zgodę na to wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , który zaznaczył, że Arechin może być używany przy "leczeniu wspomagającym w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. - Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych - mówi Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia Adamedu.

Arechin to nie jest nowy lek. Od lat stosuje się go do leczenia m.in. malarii. Niedawno jednak naukowcy z Azji odkryli, że zawarta w nim chlorochina wspomaga leczenie koronawirusa. - Skuteczność działania chlorochiny została potwierdzona w czasie wybuchu epidemii przez naukowców z Chin i Korei. U zakażonych pacjentów, którzy otrzymywali chlorochinę gorączka była niższa, czynność płuc szybciej wracała do normy, a eliminacja wirusa z organizmu przebiegała szybciej. W obrazach tomograficznych płuc obserwowane zmiany były łagodniejsze, a powrót pacjentów do zdrowia szybszy - mówi nam Katarzyna Dubno. - Obecnie nie ma jeszcze zakończonych badań dowodzących skuteczności chlorochiny w profilaktyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Natomiast w Wielkiej Brytanii planowane jest podawanie profilaktycznie m. in. lekarzom (łącznie 10 tys. uczestników badania), którego celem ma być potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chlorochiny w prewencji choroby COVID-19 - dodaje.