Polskie superpociągi dowiozą nas z Warszawy na CPK? PESA ma już pomysł. Bagaże można będzie nadać już w stolicy

Polski producent pociągów Pesa pokazał jak może wyglądać ich superpociąg. Na targach kolejowych Trako podczas debaty eksperckiej prezes bydgoskiej firmy wypowiedział się na ten temat budowy pociągów szybkiej prędkości. - Możemy samodzielnie dojść do takiej technologii, mając na przykład, podobnie jak Francuzi przy konstruowaniu pociągów TGV, 10 lat na fazę projektowania, budowy, testów i ewentualnych poprawek. Jest też druga droga. To współpraca z dużym partnerem, który posiada już wiedzę, kompetencje i doświadczenie przy takich realizacjach - mówił Krzysztof Sędzikowski, prezes Pesy cytowany przez rynek-lotniczy .

- Pesa w krótkim czasie i przy narastających trudnościach wyprodukowała Darta, który spełnia standard Intercity, a na testach przekroczył 200 km/h. Wydawać by się mogło, że teraz wystarczy go rozpędzić o kolejne 50 km/h, ale nie jest to jak wiemy takie proste. Przy projekcie Dart zebraliśmy ogromne doświadczenie, które jest bazą do dalszych prac - przyznaje Grześkowiak.