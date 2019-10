Południowa Obwodnica Warszawy. Tak powstaje wschodni odcinek POW. Zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka [ZDJĘCIA + WIDEO]

GO Sport Warszawa. Sieć sklepów sprzedana. Dziewięć warszawskich obiektów zmieni nazwę

Sieć sklepów GO Sport Polska została sprzedana. To oznacza, że dziewięć warszawskich sklepów firmy wkrótce zmieni nazwę i wymieni asortyment. Już wkrótce w Warszawie zamiast GO Sport pojawi się rosyjska sieć Sportmaster. Szczegóły w tekście poniżej.