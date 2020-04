Pomomo zakazów warszawiacy chodzą do lasów. Niektórzy wręcz się ukrywają

Lesnicy otrzymują sporo informacji o łamaniu zakazu wejścia do lasów. Ludzi przychodzą sami, z innymi osobami albo z psami. Spacerowicze chodzą ścieżkami ale są też tacy, którzy specjalnie się ukrywają, by nie być widocznym dla patroli, które sprawdzają teren.

- Na szczęście w ostatnim czasie ludzi pojawia się w lasach coraz mniej. Ale są tacy, co ignorują wprowadzony zakaz. Ludzie zapominają, że zakaz nie został wprowadzony aby komuś utrudnić życie, ale po to by mieszkańcy jak najmniej wychodzili z domu i jak najmniej przebywali we wspólnej przestrzeni. Lasy miejskie mają zupełnie inny charakter niż lasy poza aglomeracją - mówi Andżelika Gackowska, zastępca dyrektora Lasów Miejskich Warszawa.

Od momentu wprowadzenia obostrzeń związanych z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w warszawskich lasach pojawiało się coraz więcej spacerowiczów.