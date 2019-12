Pomóż dzieciom z domów dziecka. Trwa zbiórka na dojazd dzieciaków do Warszawy na finał pięknej akcji

- Jedynym i najważniejszym kosztem naszej akcji jest transport 650 dzieci z najdalszych miejscowości w Polsce, na wigilię 15 grudnia 2019 na aulę Politechniki Warszawskiej (2 dni w Warszawie i nocleg) - piszą organizatorzy szlachetnej akcji i proszą o wparcie. - Integrujemy ponad 650 dzieci jednego dnia, w Warszawie po to, aby pokazać, że nie są same na Święta, a ich los nie jest nam obojętny.

Jak można pomóc? Wpłacając cegiełkę na przejazd dzieci. Jedno miejsce w autokarze to koszt około 80 zł.

Dzieci przemierzą łącznie ponad 30 tys. kilometrów w obie strony, dlatego w sumie do uzbierania są 42 tysiące złotych. Podczas wydarzenia otrzymają prezenty, które wcześniej zapisywały w swoich listach marzeń.

O Fundacji One Day

Misją fundacji jest aby dzieci uwierzyły, że każdy dzień jest w stanie zmienić wszystko. Nie chodzi o nowe buty czy nowe dresy. Tu walka toczy się o pewność siebie i poczucie należenia do społeczeństwa z którymi spotykają się w szkołach. - Chcemy budować w dzieciach i młodzieży poczucie, że każda trudna sytuacja może stać się inspiracją, a w przyszłości budulcem do kreowania takiego poczucia u innych, że warto otworzyć się na pomoc innych i walczyć o swoje marzenia - podkreślają przedstawiciele fundacji One Day.