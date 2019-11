Pomóż najbardziej potrzebującym przy okazji zakupów. Rusza 23. Świąteczna Zbiórka Żywności. W tym roku potrwa tylko 2 dni

Aby dołączyć do zbiórki wystarczy przy okazji wizyty w sklepie kupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy przekazać je wolontariuszom ubranym w pomarańczowe koszulki z napisem "Bank Żywności". Artykuły, które można włożyć do koszyka to: kasze, ryż, makarony, słodycze, które szczególnie ucieszą najmłodszych, napoje, soki, mleko uht, przetwory warzywne i owocowe, konserwy mięsne, olej, produkty dla dzieci i wszystkie inne produkty, które mają dłuższą przydatność .

W zbiórce w Warszawie weźmie udział 56 supermarketów oraz 105 okolicznych sklepów. Zebrane jedzenie ma trafić do 56 tysięcy najuboższych jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Będą to m.in. samotne matki z dziećmi, bezdomni, chorzy i niepełnosprawni, ubogie rodziny, a także emeryci i renciści, których nie stać na zakup wystarczającej ilości żywności.

Sto ton jedzenia w dwa dni?

Dzięki hojności warszawiaków w ubiegłym roku udało się zebrać 93 152 kg żywności. W tym roku Bank Żywności chce pobić rekord i zgromadzić sto ton jedzenia, co może być trudne, ponieważ w związku z niedzielą niehandlową zbiórka potrwa tylko dwa dni,a nie trzy, jak to było do tej pory. Zachęcamy więc do kupienia dziś lub jutro dodatkowej paczki kaszy czy ciastek i zostawienie tych artykułów u wolontariuszy, którzy będą czekali na darczyńców przez cały dzień.

