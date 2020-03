Pomóż przetrwać lokalnym przedsiębiorcom. Kup teraz cyfrowy voucher, wykorzystaj go po pandemii

Pomóż swoim ulubionym kawiarniom i restauracjom przetrwać

W związku z epidemią koronawirusa restauracje, bary i kawiarnie zostały zamknięte dla gości. Tylko niektóre lokale realizują zamówienia z dostawą, jednak w dłuższej perspektywie takie działanie nie utrzyma knajpy, która do tej pory oferowała klientom jedzenie "na miejscu". Swoją szansę na przetrwanie lokale upatrują więc w cyfrowych voucherach. Jak to działa? Kupujecie voucher do wybranej knajpy i przychodzicie z nim do lokalu, kiedy zacznie już normalnie funkcjonować. W ten sposób pomagacie swoim ulubionym miejscom i nic nie tracicie, bo przecież wykorzystacie bon, gdy sytuacja już wróci do normy.