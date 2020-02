Pomysł na Walentynki 2020. Relaks w Thai Bali Spa. Wyjątkowa okazja – masaż dla dwojga w atrakcyjnej cenie

W Walentynki przenieś się do do Tajlandii i na Bali bez wyjeżdżania z Warszawy! Jak to zrobić? To proste! Udaj się do jednego z salonów Thai Bali Spa. Wykwalifikowane masażyści z Tajlandii i Bali, gdzie sztuka masażu jest znana od dwóch tysięcy lat, sprawią, że poczujesz się zrelaksowany, wypoczęty i odprężony. Do tego orientalny wystrój wnętrza i relaksująca muzyka...

Z okazji Walentynek w Thai Bali Spa przygotowano specjalną promocję: wybrany godzinny masaż dla dwojga to tylko 199 zł. W cenie, oprócz masażu, dostaniecie również kieliszek musującego Prosecco, poczęstunek, a także upominki.

Dlaczego warto? Masaże tajskie i balijskie odprężają i regenerują organizm. Z tą różnicą, że masaż tajski jest intensywny, jest świetny na bóle kręgosłupa i regenerację, natomiast masaż balijski poprawia krążenie krwi i jest idealny, gdy ciało potrzebuje rozciągnięcia. Co ważne – w Thai Bali Spa wszystkie masaże wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali.

Thai Bali Spa to prężnie rozwijająca się sieć salonów masażu. Profesjonalizm, ofertę dopasowaną do potrzeb każdego już docenili klienci – w Polsce działa już pięć salonów, 14 lutego otworzy się kolejny – na warszawskim Żoliborzu przy ulicy ul. Powązkowskiej 9.

Szczegóły: thaibalispa.pl