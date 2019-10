Pomysł na weekendowy wyjazd i urlop blisko Warszawy

"Życie na próbę". Jak być przez jeden dzień kimś innym?

Zastanawialiście się czasami, z twarzą przyciśniętą pod naporem ludzi do szyby w tramwaju do Mordoru, jak by to było rzucić wszystko i zostać drwalem w Bieszczadach, stewardessą albo stolarzem w Meksyku? W dobie internetu powstaje coraz więcej platform umożliwiających współpracę ...