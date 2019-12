Pomysły na prezent.Kupujesz nieprzemyślane upominki na ostatnią chwilę? W tym roku nie bądź tą osobą!

Slow Weekend w Warszawie to coś tak pewnego jak śnieg na święta - oczywiście te wielkanocne. Słowem, nie może go zabraknąć i tak jest również w tym roku.

Wigilia. Najedzeni zasiadacie do rozmów o polityce, gdy nagle ożywioną debatę przerywa nadejście św. Mikołaja. Otwierasz kolejne torby, pudełka i paczki. Nowe skarpetki, piżama, choinka zapachowa ze stacji benzynowej i kubek z logiem środka na ból głowy. Uśmiechasz się jak zwykle, mówisz, że marzyły ci się takie gadżety. Ostatni prezent. Zaraz będziesz mieć to z głowy. Otwierasz drżącymi rękami, a w środku... krawat! Budzisz się z krzykiem. Na szczęście, to tylko koszmar. Do świąt wciąż pozostało jeszcze sporo czasu. To dobry moment by cała rodzina przemyślała swoje życiowe wybory.

Weekend 7 i 8 grudnia będzie odbywał się pod hasłem “Kupuj Lepsze Prezenty”.

Co to oznacza? W praktyce 350 wystawców, dwa dni kupowania i jedna Jagna Niedzielska z Kuchnia Plus, która wytłumaczy wam jak kupować i żyć zgodnie z duchem Zero Waste. A gdy już zgłodniejecie macie do wyboru jedzenie, picie i słodycze z 30 różnych food trucków.

Czego chcieć więcej? Może, na przykład warsztatów z kiszenia warzyw, warsztatów dla dzieci, prelekcji o pszczołach i modzie albo darmowej szatni? Wszystko to znajdziecie na miejscu. Wróćmy jednak do prezentów.

Odzież, dodatki i gadżety stanowią najważniejszą część Slow Weekendu. W tym na przykład, designerskie drewniane muszki z Szyjnicy, czy minimalistyczne składniki damskiej garderoby z BezAle. Moglibyśmy tak wymieniać bez końca, bo na 300 stoiskach znajdziecie wszystkiego, co może wam się przydać w te święta. Musicie się jednak spieszyć. Slow Weekend nawiedzi Warszawę 7 i 8 grudnia od godziny 11:00.

Targi Rzeczy Ładnych - Centrum Praskie Koneser

Nie ważne, czy potrzebujecie akurat sitodruk twarzy Kanye Westa czy designerski wazon, czy stolik kawowy do jadalni. Ważne, że wszystko to będzie, zgodnie z nazwą imprezy… po prostu ładne. Jak co roku, miłośnicy rodzimego niezależnego designu będą mieli szansę wyposażyć dom w meble i gadżety, które prezentują się niejednokrotnie lepiej niż najdroższe meble z pewnej skandynawskiej sieciówki. Jeśli szukacie naprawdę niebanalnych rzeczy, koniecznie zajrzyjcie do Konesera, na targi rzeczy ładnych, edycję zimową.