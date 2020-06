Ponad 20 pomysłów na spędzenie deszczowego dnia w stolicy. Co robić w Warszawie, gdy jest ulewa?

Wstajesz rano, a za oknem pada deszcz? Nie martw się, to wcale nie musi oznaczać nudy. W Warszawie znajdziecie wiele ciekawych miejsc, do których można się wybrać kiedy pada. Być może to okazja do odwiedzenia nowych miejsc. W przeglądzie znajdziecie propozycje zarówno na rodzinne wypady z dziećmi, jak i spotkania z przyjaciółmi.