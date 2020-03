Ponad sto milionów na walkę z koronawirusem. Firmy wykładają pieniądze, by zwalczyć pandemię

Polskie firmy sięgają do portfeli. Zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne, zdecydowały się wesprzeć walkę z koronawirusem. Darowizny na rzecz szpitali czy Ministerstwa Zdrowia nie raz przekraczają milion złotych. Najwięcej – jak do tej pory – zaoferowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 20 mln zł.

To kwota, którą fundacja dostała z 1% podatku, a także ze styczniowej zbiórki. Za te pieniądze zamówiono m.in. 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (kombinezony z butami, gogle maski z filtrem P3 oraz worek na odpady medyczne), a także 150 łóżek na stanowiska OIOM oraz analizator laboratoryjny – trafił do Łodzi – pozwalający wykonywać testy na koronawirusa.

Podobną kwotę wyłożyła najbogatsza Polka – Dominika Kulczyk. Przelała 20 mln zł na konto Fundacji Lekarze Lekarzom na zakup diagnostycznego i ochronnego sprzętu medycznego. Będą to m.in. urządzenia do diagnostyki genetycznej w czasie rzeczywistym, które umożliwiają wykrycie zakażenia koronawirusem. W ślad za nią Jerzy Starak – również jeden z najbogatszych Polaków – który zakupił sto respiratorów dla polskich szpitali o łącznej wartości ok. 7 mln zł.