Popeyes w Warszawie. Będzie szybka ekspansja nowej sieci fast food. Znamy nowe lokalizacje

Popeyes w Warszawie

- Tak jak zapowiadaliśmy Złote Tarasy to dopiero początek naszej warszawskiej historii. Nie zwalniamy tempa i otwieramy kolejne nasze restauracje. W tym roku skupiliśmy się na lewobrzeżnej części stolicy; nie mówimy jednak ostatniego słowa, będziemy dalej eksplorować Warszawę - mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes. Zadowolony z nowej współpracy jest także Yoram Reshef, który zarządza galerią Blue City od niemal 20 lat: - Bardzo cieszymy się na otwarcie restauracji Popeyes w Blue City. Wiemy, że dla naszych klientów strefa gastronomiczna Food City to nie tylko przystanek na przerwę w zakupach, czy szybki lunch, ale często i miejsce na rodzinny, weekendowy obiad - powiedział portalowi dlahandlu.pl

Sieć przygotowana jest do szybkiej ekspansji i już podała dwie kolejne lokalizacje swoich restauracji w Warszawie. Gdzie znajdą się nowe lokale Popeyes?

Co zjemy w Popeyes i za ile?

Dla wielu mimo wszystko może być to dość nieznana marka. Restauracje pochodzące z Luizjany specjalizują się w aromatycznych kurczakach, przygotowywanych według specjalnej receptury.- Nasze filety są zawsze świeże, oczekują na przyrządzenie w specjalnej temperaturze. Zanim trafią do bułki, obtaczamy je w marynacie i w mące. Następnie je smażymy. Warto podkreślić, że nie we fryturze, tylko na oleju wołowym - opowiadał nam kucharz o procedurze tworzenia słynnej Chicken Sandwich.

Aleksy Witwicki

Popeyes serwuje frytki w dwóch odsłonach. Jedne ze specjalną posypką, drugie z sosem serowym i zieloną cebulką. W ofercie znajdują się także boxy z kurczakami oraz zestaw dla dzieci. Nie brakuje także przysmaków dla miłośników słodkości. Lokal proponuje m.in. szejka w dwóch odsłonach oraz ciastko Popeyes Biscuit.