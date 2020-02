Popieram związki - foto happening na Placu Zbawiciela. Akcja promująca związki partnerskie [ZDJĘCIA]

Nowy ogród społecznościowy w Warszawie. Na Ursynowie powstanie miejsce do uprawy roślin i integracji sąsiedzkiej

Ogrody społecznościowe to zielone oazy w miejskich dżunglach. Służą one uprawie warzyw i kwiatów oraz spotkaniom i integracji sąsiedzkiej. W Warszawie jest już prawie 30 takich miejsc i wygląda na to, że lista nie przestanie się wydłużać - władze Ursynowa zapraszają bowiem na spo...