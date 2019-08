Posprzątajmy Kampinos!

Na czym polega akcja?

Założenia są proste – posprzątać jeden z wybranych parków narodowych. Który? Tu organizatorzy pozostawiają wybór nam. Wystarczy wejść na www.skutecznieposprzatane.pl i zagłosować na wybrany rezerwat przyrody. Tylko tyle i aż tyle. A jeśli chcesz dołożyć swoją cegiełkę do sprzątania wystarczy kupić jeden z odkurzaczy Tefal. Część dochodu ze sprzedaży sprzętu zostanie przekazana Fundacji Nasza Ziemia na wspomniany cel sprzątania. Proste? Proste!

Wybór należy do nas!

Do akcji wytypowano cztery parki narodowe: Gorczański, Roztoczański, Wigierski i Kampinoski. I chociaż oczywiście wszystkie są warte są wysprzątania, to może warto wykorzystać daną możliwość, by skupić się na atrakcji regionu – Kampinosie. Niemal 40 tysięcy hektarów zieleni czeka na naszą pomoc, by pozbyć się tego, czemu nie podoła sama natura – plastiku. Pomimo licznych apeli wciąż gdzieniegdzie pojawiają się porzucone dowody na obecność i głupotę ludzi. Nie pozwólmy, by bobry, łosie, wilki, rysie i inne zwierzęta żyły między odpadkami.

Nie jesteśmy sami!

Chęć niesienia pomocy i posprzątania parków narodowych wyrazili też celebryci oraz portale internetowe. Mateusz Damięcki i Agnieszka Cegielska na 24 godziny „wysprzątali” swoje kanały w social media zwracając uwagę na problem natłoku informacji i szumu, który nas otacza. W tym samym czasie z sieci zniknęły też treści z popularnego portalu Aszdziennik. Puste reklamy pojawiły się także na Gazeta.pl i Filmweb. To wszystko, by zwrócić uwagę na problem, z którym możemy sobie poradzić. Do 15 września możesz oddać głos na wybrany park narodowy.