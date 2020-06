Poszukiwani przez policję w Warszawie. Rozpoznajesz ich? Służby proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców

Uraz twarzoczaszki, rany wargi dolnej i górnej oraz uszkodzenie korony zęba - to obrażenia, jakie potwierdzono u ofiary dwóch napastników. Sprawę pobicia prowadzą policjanci z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Do opisywanego zdarzenia doszło 7 marca 2020 roku (ok. godz. 23) na jednej ze stacji benzynowych. Prawdopodobnymi sprawcami przestępstwa są mężczyźni widoczni na powyższym zdjęciu. Jeśli ktoś potrafi ich rozpoznać, proszony jest o pilny kontakt z policjantami w komendzie przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie.

fot. policja