Potrącił policjanta, wjechał w bramę Pałacu Prezydenckiego. Uniknie kary więzienia, sąd umorzył jego sprawę

Potrącił policjanta, taranował bramę Pałacu Prezydenckiego

O tym zdarzeniu mówiła cała Warszawa. 36-letni kierowca volkswagena zwrócił uwagę policjantów jadąc pod prąd ulicą Focha. Dostrzegł to jeden z funkcjonariuszy, który próbował go zatrzymać. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak do kontroli, staranował policjanta i rozpoczął ucieczkę. Szaleńczy rajd zakończył na bramie Pałacu Prezydenckiego. Tam służby obezwładniły i ujęły sprawcę.

Niektórzy kierowcy działają nieracjonalnie, na oślep - i tak właśnie zareagował kierowca, próbując uciec z miejsca, w którym miało dość do kontroli - mówił wówczas na antenie TVN24 Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. - Skłaniam się interpretacji, że kierowca stracił panowanie nad samochodem. Być może jest pod wpływem substancji zaburzających normalne zachowanie, a może jest to spowodowane czym innym. Nie potrafi odpowiadać na pytania, zachowuje się w sposób nieracjonalny, ale nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby na celowość jego działań i chęć wjechania do Pałacu Prezydenckiego - tłumaczył.