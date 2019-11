Powolna walka ze smogiem w Warszawie. Mimo wysokich dotacji stare piece opornie znikają z domów i kamienic

Warszawiacy nie śpieszą się z likwidacją kopciuchów

W ramach programu ''zlikwiduj kopciucha'' warszawiacy będący właścicielami domów lub mieszkań mogą otrzymać dotację do wymiany paleniska na paliwo stałe lub olej opałowy na nowe piece gazowe, przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego. Niestety, mieszkańcy stolicy do proekologicznych działań nie zawsze są dobrze nastawieni. W zasobie komunalnym w 2019 roku zniknie tylko 529 starych pieców na 1446 kopciuchów.

Znacznie gorzej wygląda to w prywatnych budynkach, gdzie wciąż nie wiadomo ile dokładnie jest kopciuchów. Szacuje się jednak, że może ich być nawet 18 tys. W tegorocznym naborze mieszkańcy Warszawy złożyli tylko około 600 wniosków o dotacje na wymianę źródła ogrzewania, a udało się wymienić zaledwie 175 z nich ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie można więc mówić o sukcesie programu likwidacji kopciuchów.