Powraca Warszawska Giełda Kolekcjonerska. Tegoroczna edycja wydarzenia w nowej lokalizacji

Warszawska Giełda Kolekcjonerska to wydarzenie, które skupia pasjonatów i kolekcjonerów z różnorodnymi zainteresowaniami:

- Warszawska Giełda Kolekcjonerska to wydarzenie ogólnopolskie skierowane do kolekcjonerów, hobbystów oraz miłośników przedmiotów z historią. Giełda jest znakomitą okazją do spotkanie się z kolekcjonerami z całej Polski, uzyskania porad od ekspertów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie numizmatyki, filokartystyki, filatelistyki, antyków i wielu innych. Kolekcjonerzy, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, będą mogli uzupełnić własne zbiory o nowe walory i eksponaty. (...) Przyświeca nam hasło: Ludzie z pasją to ludzie szczęśliwi - czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.