Powsińska znów przejezdna. Wznowiono ruch po awarii ciepłowniczej na Mokotowie

Zakończono prace przy naprawie ciepłociągu na Mokotowie. Oznacza to, że w całości przywrócony został ruch na ulicy Powsińskiej. ''Dziękuję firmie Veolia za sprawne usunięcie skutków awarii oraz wszystkim służbom miejskim i Policji za sprawną reakcję'' - napisał na Twitterze prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, że ruch na na tej ulicy w kierunku centrum był wstrzymany od 11 grudnia, kiedy to doszło do awarii ciepłociągu. Szczegóły w artykule poniżej.

Awaria ciepłociągu usunięta W niedzielę, 15 grudnia, kilka minut po godz. 18.00 ruch na ul. Powsińskiej w kierunku centrum został wznowiony. Od razu na swoje podstawowe trasy wróciły także autobusy linii 131, 164, 180, 185, 187 oraz N33 i N83. - Wznowiliśmy ruch na drugiej nitce ul. Powsińskiej, prowadzącej do centrum. Ekipy remontowe pracowały nieprzerwanie. Dziękuję firmie Veolia Energia Warszawa za sprawne usunięcie wszystkich skutków awarii oraz służbom miejskim, straży pożarnej i policji za sprawną reakcję - przekazał w niedzielę wieczorem ratusz.



Kłęby pary wodnej nad ulicami Warszawy Przypomnijmy: awaria instalacji ciepłowniczej na Mokotowie miała miejsce u zbiegu ul. Przyczółkowej i Gołkowskiej w środę (11 grudnia) rano. Nastąpił wyciek z rury ciepłowniczej z gorącą wodą, przez co wytworzyło się dużo kłębów pary wodnej. Ponadto w jezdni powstała wyrwa oraz rozlewisko o długości około 600 metrów. W środę wieczorem udrożniona została nitka ul. Powsińskiej w kierunku Wilanowa, a w nocy udało się przywrócić dostawy ciepła we wszystkich dzielnicach. Natomiast w niedzielę zakończyły się wszystkie działania związane z usuwaniem skutków awarii, tj. naprawiono nawierzchnię drogi.