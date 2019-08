Powstała mapa, która pokazuje problemy służby zdrowia w Polsce. Tak źle jeszcze nie było

O tym, że w ochronie zdrowia jest źle wiadomo nie od dziś. Każdy z nas, a przynajmniej któryś z naszych znajomych na pewno spotkał się z tym, że na wizytę u lekarza specjalisty trzeba poczekać nawet kilka lat… O tragicznej sytuacji na polskich SOR-ach też mówi się od dawna. Ostatnio głośno było o 39-latku, który w Sosnowcu oczekiwał 9 godzin na pomoc. I nie doczekał się. Inny pacjent z bólem w klatce piersiowej na izbie przyjęć spędził 10 godzin. Ostatnich swoich godzin. Takich przypadków jest mnóstwo, choć nie wszystkie są nagłaśniane. Często w takich sytuacjach oskarża się ratowników medycznych. A to nie zawsze jest ich wina.

-W ochronie zdrowia jest fatalnie i wszyscy o tym wiedzą. Ostatnio przetoczyła się fala hejtu wycelowana w medyków, która była podkręcana przez media. Najlepszym przykładem może być historia mężczyzny, który 9 godzin spędził na izbie przyjęć i zmarł. Społeczeństwo i media bardzo szybko wydały wyroki, znaleźli sobie winnych i wylali na nas „wiadro pomyj”. A z tego co mi wiadomo, prokuratura do tej pory nie postawiła nikomu oficjalnych zarzutów – opowiada jeden z administratorów strony na Facebooku „To nie z mojej karetki”. Nie podajemy jego nazwiska, bowiem chce zachować anonimowość. Na co dzień jest ratownikiem medycznym. - Tego samego dnia w Polsce były 1543 ZRM-y [Zespół Ratownictwa Medycznego – red]. Niech każdy z nich wyjedzie średnio w ciągu doby 10 razy to mamy ponad 15 tysięcy wyjazdów! Jeśli tylko 5 procent z nich naprawdę uratowało komuś życie… oznacza to, że jednego dnia ok. 760 ludzi zostało uratowanych. I o tym nie mówił nikt. Ważne jest tylko to, że jedna osoba zmarła z powodu wypadkowej stanu ochrony zdrowia, organizacji, niedofinansowania, braków personalnych, marazmu i niedasizmu.