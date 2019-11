Powstały domki dla kaczek na jeziorze Balaton. To projekt z budżetu obywatelskiego [ZDJĘCIA]

Kacze domki to pomysł Alicji Wydro. Autorka, wychodząc na przeciw potrzebom ptaków przebywających nad Balatonem, zgłosiła w ramach budżetu obywatelskiego projekt, który zakładał stworzenie pływających kaczych wysp.

Wiele osób pewnie zastanawia się, po co? Jako uzasadnienie podano, że nad Balatonem gniazduje wiele różnych gatunków kaczek i nie tylko. Co więcej, jest to także miejsce, które chętnie odwiedzają mieszkańcy wraz z czworonogami, dlatego takie pływające wyspy zapewniałyby spokój dla ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym. Projekt został zrealizowany, ale zamiast pływających wysp na jeziorze pojawiły się pływające domki.