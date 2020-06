Powstańcy Warszawscy stanęli w obronie osób LGBT. "Każdemu człowiekowi należy się szacunek i godność"

Prezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn oraz Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, wydali wspólne "oświadczenie w sprawie mowy nienawiści wobec osób LGBT". To reakcja na słowa „LGBT to nie ludzie, to ideologia”, które w ostatnich dniach padły z ust polityków partii rządzącej, w tym także Andrzeja Dudy.

We wspólnym oświadczeniu organizacji warszawski powstańców czytamy: Związek Powstańców Warszawskich oraz Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego działające na rzec pamięci o weteranach II wojny światowej z wielkim oburzeniem przyjęły ostatnie wydarzenia, które mają na celu dzielenie społeczeństwa i wywoływanie nienawiści do osób LGBT. Nie wchodząc w ocenę światopoglądową, każdemu człowiekowi należy się szacunek i godność, również temu, który ma odmienne preferencje seksualne.

Przedstawiciele powstańców zaznaczają, że postrzeganie drugiego człowieka jako jako przedmiot pozbawiony jakichkolwiek uczuć, afektów i emocji wprowadza się tragiczną w skutkach narrację. Zaznaczają także, że w czasach Powstania Warszawskiego walczono o to, aby przywrócić godność człowiekowi, która została odebrana przez okupanta.