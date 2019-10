Pożar domu dziecka pod Warszawą. Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla wychowanków

W niedzielę 13 października doszło do pożaru we wsi Badów Górny, tuż obok podwarszawskiego Mszczonowa. Palił się Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez tamtejszych mieszkańców. Budynek zamieszkiwało dwanaścioro dzieci w wieku od 12 do 18 lat oraz opiekunowie. Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku dla poszkodowanych. Szczegóły w artykule poniżej.

Rodzinny Dom Dziecka w płomieniach. Interweniowało OSP Do pożaru doszło w niedzielę 13 października, przed godziną 11. W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów Straży Pożarnej, w tym OSP z Mszczonowa. To właśnie ta jednostka poinformowała o zdarzeniu na szeroką skalę. Po zakończeniu akcji zamieścili wpis w mediach społecznościowych. Zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku jednorodzinnego w miejscowości Badów Górny. Jak się później okazało był to rodzinny dom dziecka, gdzie dach nad głową straciło dwunastu podopiecznych - czytamy w relacji strażaków.



Z informacji zamieszczanych w lokalnych mediach, że w Rodzinnym Domu Dziecka prowadzonym przez tamtejszych mieszkańców przebywało dwanaścioro dzieci. Siedmiu chłopców i cztery dziewczynki w wieku od 12 do 18 lat. W pożarze nikt nie ucierpiał, a okoliczni przyjaciele prędko przyszli z pomocą. Dzięki temu dzieci zostały obdarzone odpowiednią opieką i znalazły tymczasowy dach nad głowami. Na chwilę obecną nieznane pozostają przyczyny pożaru. Ta kwestia ma zostać wyjaśniona przez policję. Zniszczenia powstałe w wyniku zdarzenia wykluczają remont obiektu. Są zbyt rozległe, by móc uratować budynek. W opinii strażaków konieczna będzie budowa zupełnie nowego domu, bowiem prowadząca ośrodek nie zamierza rezygnować z kierowania Rodzinnym Domem Dziecka. Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych. Potrzebna jest odzież, ręczniki, pościel, przybory szkolne. Jednym z punktów przyjmujących dary dla Rodzinnego Domu Dziecka jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie przy ul. 1 maja 60. Ośrodek zbiera również środki czystości i wszystkie inne rzeczy, które mogą przydać się dzieciom i opiekunom. Żyrardowski PCPR pracuje również nad pozyskaniem odpowiedniego lokalu zastępczego. - Poszukujemy pilnie domu, który pomieści 15-osobową rodzinę - mówiła dla polsatnews.pl dyrektorka placówki. Kiedy uda się znaleźć odpowiednie miejsce do zamieszkania, ośrodek będzie starać się zgromadzić potrzebne sprzęty, jak pralka czy lodówka. Równolegle trwa również zbiórka pieniędzy na pomoc dla Rodzinnego Domu Dziecka. W serwisie społecznościowym Facebook powstała specjalna strona poświęcona poszkodowanym. Tam poinformowano także o poszukiwaniach firmy budowlanej, która mogłaby wesprzeć powstanie nowego domu. Wszystkie aktualne wieści na temat sytuacji rodziny będą publikowane właśnie w tym miejscu.



