Poziom Wisły w Warszawie. Plaża wciąż zalana, ale do stanu alarmowego daleko

312 centymetrów - tyle wynosi aktualny stan wody w Wiśle. Wynik odczytaliśmy z wodowskazu "Warszawa-Bulwary" w niedzielę 18 lutego ok. godz. 11. Spacerując po bulwarach widać, że wody w rzece przybyło. Patrząc jednak na dane oraz stołeczne normy - nie ma powodów do obaw. Nie grozi nam podtopienie, jakie miało miejsce bliżej Płocka, czy regularna powódź - którą obserwowaliśmy na Mazowszu, w okolicach Bugu.

- Stan wody w Wiśle jest podwyższony, jednak nie występuje zagrożenie podtopieniami. Mieszkańcy mogą zauważyć, że zalewa miejską plażę pod Mostem Poniatowskiego, ale jest to teren zalewowy, czyli przygotowany na taki stan. Aktualnie stan wody na stacji Warszawa - Bulwary wynosi 365 centymetrów, jutro rano podrośnie o 8 centymetrów, po czym powoli zacznie opadać - przekazała nam kilka dni temu Szewczak.

Do stanów alarmowych sporo brakuje. Na wodowskazie "Warszawa-Bulwary" zaczynają się one od poziomu 650 centymetrów. W ostatnich latach najbliżej tego poziomu byliśmy pod koniec maja 2019 roku. Wtedy poziom rzeki wyniósł ok. 550 centymetrów. Zalane zostały Bulwary Wiślane, które budowano z myślą o czasowym zalewaniu.