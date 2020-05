Poznaj Akademię Sztuki Wojennej

Dzisiaj młodzi ludzie planując przyszłość, muszą mieć pewność, że uczelnia, da im wiedzę i kompetencje, które mogą wykorzystać w przyszłości. Studenci potrzebują aktywnych działań i ludzi z pasją, którzy wskażą im drogę rozwoju. Takim miejscem jest właśnie Akademia Sztuki Wojennej.

Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. Leszek ELAK

ZADANIA I MISJA AKADEMII

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

W Akademii kształci się nie tylko oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa, ale także młodzież cywilną, przygotowując ją do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej poprzez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrze-by Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO poprzez działalność ekspercką oraz badania, m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowanie tradycji narodowych.

Wymienione wyżej zadania Akademia realizuje opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, tj.: prawda, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia, studiach jednolitych w obszarach nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. I tak:

studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów),

studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry),

jednolite studia magisterskie trwające 5 lat (10 semestrów),

studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok (2 semestry).

W Akademii Sztuki Wojennej istnieje możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (także w trybie eksternistycznym).

W zakresie kształcenia studentów cywilnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym, czego wyrazem jest szerokie zainteresowanie studiami. Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego.

Akademia Sztuki Wojennej jest obecnie największą uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. W jej murach studiuje blisko 5 tys. studentów cywilnych i około 3, 5 tys. słuchaczy wojskowych.

Działania Akademii zmierzają do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich wyzwań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach i przejawiali troskę o bezpieczeństwo regionu/państwa. Więcej informacji na stronach internetowych poszczególnych wydziałów Akademii Sztuki Wojennej: