Praca, Warszawa. Po raz pierwszy od 2013 roku wzrosło bezrobocie. Ponad 24 tys. osób straciło zatrudnienie przez COVID-19

Zamrożenie gospodarki sprawiło, że firmy w stolicy musiały zacząć szukać oszczędności. Wiele przedsiębiorstw odnotowało spadek obrotów, a to przełożyło się na zwolnienia. W sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 roku zatrudnionych było w Warszawie 1,07 mln pracowników. To oznacza, że w porównaniu z poprzednim miesiącem, zatrudnienie straciło 24 tys. osób.

Nie wszystkie branże były jednak deficytowe. W porównaniu z kwietniem 2019 roku, wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 6,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,3%), obsługa rynku nieruchomości (o 0,3%), przemysł (o 0,1%).

Wzrosło bezrobocie w Warszawie

W końcu kwietnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 19041 osób i była o 1130 osób (6,3%) większa w marcu oraz o 153 osoby (0,8%) mniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 9299, co stanowiło 48,8% ogółu bezrobotnych (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 49,4%) i 13,7% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do marca 2020 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 553 osoby (6,3%), a w stosunku do kwietnia 2019 r. zmniejszyła się o 178 (1,9%).