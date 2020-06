Pracownia Vintage. Na placu Konstytucji otwarto największy sklep Vintage w Polsce

Co znajdziemy w nowym sklepie? Pracownia Vintage to ubrania vintage, meble oraz perły zdobyte na całym świecie. Asortyment ma się wyróżniać na tle konkurencyjnych sklepów.

Maja i Marzena, założycielki pracowni to dwa różne pokolenia, które nawzajem świetnie się uzupełniają. Specjalizują się w kolekcjach z lat '70 i '80. Dziewczyny wspólnie potrafią wprowadzić styl z tamtych lat we współczesną modę.

Sklep na placu Konstytucji reklamowany jest jako największy w Polsce w tej kategorii. - Przez dłuższy czas zbieraliśmy dla Was same perełki specjalnie na ten dzień, więc wpadajcie zobaczyć co przygotowaliśmy - zapowiadają właścicielki, które zapraszają nie tylko na zakupy, ale także na lampkę prosecco.

