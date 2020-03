Pracownicze Plany Kapitałowe sposobem na spokojną jesień życia?

Systematyczne odkładanie na przyszłość z PPK

Pewnie nieraz zastanawiałeś się, jak to jest możliwe, że emeryci z krajów Europy Zachodniej mają środki finansowe na realizację swoich pasji. Niejednokrotnie spotykałeś małżeństwa z wieloletnim stażem, które podróżują po całym świecie. Co zrobić, żebyś i Ty na emeryturze mógł być jednym z nim?

Według szacunkowych danych, jedynie około dwudziestu procent aktywnych zawodowo Polaków odkłada systematycznie środki finansowe na zabezpieczenie swojej przyszłości. Pozostali nie są w stanie wygenerować nadwyżek, które mogłyby trafić na ten cel. W konsekwencji świeżo upieczeni emeryci mogą być zaskoczeni otrzymywaną kwotą świadczenia. Sposobem na zmianę tego stanu rzeczy mogą być Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”). Gromadzone przez lata pracy, nawet niewielkie środki finansowe, mogą uzbierać się w pokaźną sumę.

Niniejszy artykuł pozwoli ci zdobyć podstawową wiedzę na temat PPK.

PPK – zasada działania

To, co cechuje nowe rozwiązanie, to jego dobrowolność i powszechność. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa”) możesz w dowolnym momencie zrezygnować z PPK, jak i powrócić do oszczędzania w takiej formie. Wpłaty do programu dzielą się na obowiązkowe oraz dodatkowe.

Powszechność rozwiązania, polega ona na tym, że będzie mógł do niego przystąpić każdy pracownik, bez znaczenia na formę umowy, na podstawie której jest zatrudniony. Wystarczy, że w jego imieniu odprowadzane są składki ZUS oraz znajduje się w przedziale wiekowym 18-55. Osoby, które ukończyły 55 rok życia, mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Szacuje się, że do systemu może przystąpić nawet ponad jedenaście milionów aktywnych zawodowo Polaków.

Pracodawcy w zależności od liczby osób zatrudnionych mają obowiązek zawierania umowy o prowadzenia PPK dla swoich pracowników w odpowiednich terminach. Natomiast to Twoim zadaniem jest określenie czy chcesz, aby Twoja wpłata wynosiła obowiązkowe dwa 2%, czy też zdecydujesz się zwiększyć wpłaty maksymalnie o kolejne 2% wynagrodzenia.

Więcej szczegółów o wpłatach możesz znaleźć na https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/pytania-o-ppk-i-odpowiedzi/.

Pracownicze Plany Kapitałowe – kto dokłada się do emerytury?

Odkładana kwota pewnie rosłaby bardzo powoli, gdybyś musiał zbierać ją samodzielnie. Dlatego ustawodawca do pomocy oddelegowuje Twojego pracodawcę. Po jego stronie leży nie tylko wyliczenie

i odprowadzenie wpłat z Twojego wynagrodzenia, ale także dokładanie do puli swojej części. Skarb Państwa także będzie dodawać do tej puli określone kwoty.

W jakiej wysokości będą to wpłaty? W dużej mierze zależne będą od twoich zarobków - będziesz odkładał na PPK

dwa procent swojego wynagrodzenia. Jeżeli uznasz, że wysokość pensji pozwala ci na odprowadzanie wyższej kwoty, możesz zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Co ważne, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zadeklarowania niższej wartość wpłat. Jeżeli twoje wynagrodzenie jest niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę, możliwe jest odprowadzania 0,5% wynagrodzenia.

Twoja pensja to tylko jedna z części składowych gromadzonej puli. Podobną kwotę będzie odprowadzał Twój pracodawca. Wysokość obowiązkowej wpłaty Twojego pracodawcy wynosi 1,5% Twojego wynagrodzenia. Jednak jeśli firma będzie chciała zapewnić Ci lepsze warunki finansowe może zwiększyć wysokość wpłat łącznie do 4%.

Skarbu Państwa również ma swój udział we wpłatach na PPK. Ustawa przewiduje, że będzie to jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 złotych i coroczny zastrzyk finansowy, w wysokości 240 złotych. Coroczna wpłata będzie wypłacana tylko w przypadku spełnienia określonych ustawowo wymagań.

Wypłacanie środków z PPK

Zasady ich wypłacania wydają się tak samo proste i przejrzyste jak zasady dokonywania wpłat. Ustawa przewiduje, że 25% zgromadzonej kwoty otrzymasz po ukończeniu 60 roku życia w formie jednorazowej wypłaty albo rozkładając ją na raty.

Pozostałe 75% zgromadzonych środków będzie wypłacane wyłącznie w ratach. Ustawa przewiduje, że będzie to minimum sto dwadzieścia rat. Jednak jeśli pracownik uzna, że ze względu na swój stan zdrowia lub inne czynniki potrzebuje większych wypłat, może zażądać mniejszej liczby rat.

Wszystkie warunki i koszty finansowe, wynikające z takiego rozwiązania, dokładnie określa Ustawa.

Źródła: