Praga Południe poszukuje autora muralu na starej kamienicy. "Chcemy nawiązać kontakt i wspólnie uratować to dzieło"

Poszukiwania "południowopraskiego Banksy'ego"

ZGN Praga-Południe poszukuje "południowopraskiego Banksy'ego", anonimowego autora muralu na ścianie kamienicy przy ul. Grochowskiej 297. - Właśnie podpisaliśmy umowę na gruntowną przebudowę i rewitalizację kamienicy. Nie chcielibyśmy jednak, aby w ich toku bezpowrotnie utracony został wyjątkowy mural - inspirowany twórczością B.Leśmiana - informuje ZGN Praga-Południe na swoim Facebooku. Z przyczyn technicznych (odtworzenie okien i izolacja ścian) dzieło nie może pozostać w tym samy miejscu. ZGN planuje go odtworzyć na innej ścianie budynku lub w innej dogodniejszej lokalizacji.

,,Chcemy wspólnie uratować to dzieło"

Aby odtworzyć mural niezbędna jest ścisła współpraca z artystą, który go stworzył.- Do tej pory pozostaje jednak on/ona anonimowy. Dlatego apelujemy do wszystkich osób, instytucji i stowarzyszeń, które mogą go/ją znać z prośbą o przekazanie informacji, że chcemy nawiązać kontakt i wspólnie uratować to dzieło - apeluje ZGN Praga-Południe.