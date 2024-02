Prasówka 13.02.2024 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Skandal w żłobku w Legionowie koło Warszawy. Trzy opiekunki z grupy dwulatków zostały dyscyplinarnie zwolnione przez dyrekcję placówki w wyniku doniesień o stosowaniu przemocy werbalnej wobec dzieci. Sprawa wyszła na jaw, kiedy to rodzice jednego z dzieci przekazali dyrektorce żłobka nagrania zarejestrowane przez urządzenie umieszczone w zabawce dziecka. Komenda Powiatowa Policji w Legionowie wszczęła w tej sprawie postępowanie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje wielką koncepcje rozbudowy tras rowerowych. Docelowo ma powstać aż 1 100 km tras dróg rowerowych. Pierwsze dwie umowy dotyczące koncepcji budowy ok. 550 km tras rowerowych zostały właśnie podpisane. Projektu w takiej skali jeszcze dotychczas nie było. Dokąd będą prowadzić trasy rowerowe?

Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, Warszawa chwali się świetnymi wynikami przewozowymi za 2023 rok. Nie ze wszystkim jednak jest tak kolorowo. Ciągle rosną wydatki na transport publiczny, a ceny biletów od kilku lat stoją w miejscu. Czy zapłacimy za to gorszymi rozkładami i standardem? Czy ceny biletów w następnej kadencji samorządu muszą wzrosnąć?

Nie chce podnosić stawek za parkowanie, ani cen biletów. Proponuje ograniczenie Strefy Czystego Transportu i utrzymanie „Janosikowego”. To pierwsze propozycje kandydata PIS na prezydenta Warszawy.

W niedzielę, 11 lutego, na Bielanach odbyło się tradycyjne, zimowe bieganie. Przed południem w rywalizacji na 15 kilometrów wzięli udział uczestnicy 41. Biegu Chomiczówki. Zawody to dla wielu warszawskich - i nie tylko! - biegaczy tradycja, od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było tym razem. Zobaczcie zdjęcia z Biegu Chomiczówki w naszej galerii. Kliknijcie w fotografię, by przejść do albumu.

Groźny wypadek pod Warszawą. W niedzielę w godzinach wieczornych doszło do czołowego zdarzenia na trasie S7 na wysokości wsi Sękocin Stary (powiat pruszkowski). Najprawdopodobniej kierowca jednego z samochodów jechał pod prąd. Cztery osoby zostały poszkodowane.