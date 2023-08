Prasówka 15.08.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

We wtorek, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się defilada oraz wiele innych uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Kierowcy powinni liczyć się tego dnia ze sporymi utrudnieniami. Nieprzejezdna będzie Wisłostrada, a także ulice poprzeczne i trzy mosty na Wiśle. Autobusy oraz tramwaje pojadą zmienionymi trasami. Szczegóły poniżej.

Jeśli nie wiesz jak najlepiej zakończyć wakacje, to mamy dla Ciebie doskonały pomysł. W dwie ostatnie soboty sierpnia na Plaży Romantycznej w Wawrze odbędą się wyjątkowe wydarzenia. Nie zabraknie gwiazd z pierwszych stron gazet, atrakcji dla małych i dużych i niezapomnianych wrażeń. Wstęp wolny, pogoda gwarantowana!

Pracownia 77 Studio architektury pochwaliła się efektami zaprojektowanego osiedla w podwarszawskim Otwocku. W ramach projektu powstała grupa średniej wielkości szeregowców, których elementy nawiązują do historii miasta - w tym do legendarnych świdermajerów. Nie są to drewniane domy, ale można poczuć klimat towarzyszący całej miejscowości. Czym jeszcze się wyróżniają?