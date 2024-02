Prasówka 17.02.2024 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy. Projekt zakłada, że ul. Mazowiecka stanie się dwukierunkowa, a dodatkowo wyznaczone zostaną na niej przystanki dla autobusów. Zmiany związane są z budową parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy - drogowcy chcą zapewnić kierowcom łatwy dojazd do nowej inwestycji.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru kamienicę frontową wraz z zespołem oficyn w Warszawie przy ul. Brzeskiej 15/17. Obiekt stanowi jeden z najstarszych przykładów zabudowy ulicy z niezwykle bogatym wystrojem architektonicznym elewacji oraz oryginalnymi elementami. Postępowanie zostało przeprowadzone na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Pragi.

Otwoccy operacyjni zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 28 –letniego obywatela Ukrainy oraz 26 - letniego mieszkańca powiatu pruszkowskiego jako oszustów działających metodą „na pracownika banku" - poinformowało KPP w Otwocku. Na wniosek Prokuratury Rejonowej obaj trafili na 3 miesiące do aresztu.

Na stronie Astronomy Picture of the Day (APOD), prowadzonej przez pracowników NASA, ukazało się zdjęcie styczniowej pełni Księżyca nazywanej "Wilczym Księżycem". Autorem fotografii jest Antoni Zegarski - 17-letni mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego oraz uczeń jednego ze stołecznych liceów. - Jest to chyba wymarzone wyróżnienie dla każdego kto ima się tego fachu! - skomentował w mediach społecznościowych utalentowany nastolatek.