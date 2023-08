Prasówka 17.08.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert girl in red w Warszawie. Skandynawska wokalistka wystąpi w Palladium. Tłumy fanów w kolejce przed klubem”?

Prasówka Warszawa 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koncert girl in red w Warszawie. Skandynawska wokalistka wystąpi w Palladium. Tłumy fanów w kolejce przed klubem Girl in red wystąpi już dziś, 16 sierpnia, w Warszawie. Jedna z najpopularniejszych skandynawskich artystek ostatnich lat zagra w Palladium. Fani już kilka godzin przed koncertem tłumnie ustawili się pod klubem i z podekscytowaniem czekali na otwarcie bram. Emocje były tym większe, ponieważ wiele osób od dłuższego czasu czekało, by zobaczyć wokalistkę na żywo - girl in red miała wystąpić na tegorocznym Open’erze, jednak ostatecznie nawet nie doleciała do Polski.

📢 Najbogatsze województwa w Polsce. To tam mieszkają najbardziej zamożni Polacy. Kto na podium rankingu? Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" co roku publikuje rankingi bogactwa samorządów. Niedawno opublikowano wyniki za 2022 rok. W zestawieniu dochody podano per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca. My w najnowszym rankingu przyjrzeliśmy się zamożności województw w Polsce. Które województwo jest najbogatsze? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do klasyfikacji.

📢 Nowa fryzura Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama zaskoczyła wszystkich swoim nowym wizerunkiem. Zobacz, na jakie uczesanie się zdecydowała Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie zaskakiwała nas swoimi stylizacjami. Pierwsza dama nie boi się odważnych kolorów i oryginalnych krojów swoich ubrań. 15 sierpnia 2023 roku w dniu Święta Wojska Polskiego żona Prezydenta zaskoczyła wszystkich. Tym razem swoją nową fryzurą.

Prasówka 17.08 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najdroższe ulice w Warszawie 2023. Tutaj mieszkania warte są miliony. To najbardziej luksusowe ulice w stolicy Najdroższe ulice w Warszawie 2023. To w tych lokalizacjach mieszkania kosztują zdecydowanie najwięcej, w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania. Okazuje się, że minimalna kwota, jaką trzeba wydać na m2 nieruchomości na jednej z najdroższych ulic to już ponad 22 tys. zł. To zdecydowanie więcej niż warszawska średnia.

📢 Castorama otwiera nowy sklep w Warszawie. Kolejny już w przygotowaniu. Trwa ekspansja sieci sklepów budowlanych w stolicy 23 sierpnia zostanie otwarty nowy sklep Castoramy w Warszawie. Nieco zaskakująca może być lokalizacja placówki - na Mokotowie, przy ulicy Bartyckiej 26. Nie w żadnym dużym centrum handlowym Co ciekawe, to sklep numer 99 sieci w całej Polsce i przedostatnie otwarcie w tym roku. Sieć budowlana do końca roku będzie dysponować w naszym kraju setką sklepów. 📢 Plac Teatralny w Warszawie z nową koncepcją. Wiemy ile kosztowała. Czy kolejne podejście okaże się skuteczne? Miasto pod koniec czerwca przedstawiło rozwiązanie i pokazało wypracowaną koncepcję zmian na placu Teatralnym. Wiemy, jakie zmiany ma przejść jedno z reprezentacyjnych miejsc w stolicy. W ramach procesu przygotowawczego zrealizowano m.in. tzw. warsztaty charrette, które miały w szerszym stopniu zaangażować mieszkańców w planowanie na nowo tej przestrzeni. Miasto już raz plan przebudowy placu Teatralnego przygotowało, ale teraz od nowa przeprowadzono cały proces.

