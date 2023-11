Prasówka 2.11.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Lunapark to olbrzymi kompleks gastronomiczno-rozrywkowy na prawym brzegu Wisły. Dla wielu mieszkańców Warszawy jest to obowiązkowy punkt na imprezowej mapie miasta w sezonie letnim. Jest jednak druga strona medalu - latem hałas z klubów i tłumy imprezowiczów nie dają spać mieszkańcom Saskiej Kępy. Jak twierdzą, nikt nie bada poziomu hałasu generowanego przez klub. Właściciel Lunaparku, by uciszyć protesty mieszkańców, zastosował wobec jednego z nich atak typu SLAPP. Szczegóły poniżej.

Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt, które zawsze niesie ze sobą niezwykłą atmosferę zadumy, refleksji i wspomnień. Jednym z miejsc, które staje się centrum uwagi tego dnia, jest warszawski cmentarz Powązki. W dniu Wszystkich Świętych 2023 Powązki były niezwykle urocze, ubrane w barwy jesieni i pełne życia, mimo że to dzień poświęcony pamięci zmarłych.

Każdego roku, 1 listopada, Cmentarz Bródnowski w Warszawie staje się miejscem pełnym życia, wspomnień i tradycji, kiedy tysiące warszawiaków gromadzą się, aby uczcić swoich zmarłych bliskich. Wszystkich Świętych to czas zadumy, refleksji i modlitwy, ale także okazja do spotkań rodzinnych i przyjacielskich. W roku 2023, ta tradycja była szczególnie widowiskowa, o czym świadczą zdjęcia z tego wyjątkowego dnia.

Dzień Wszystkich Świętych to szczególny moment, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli od nas, odwiedzając groby na cmentarzach i zapalając znicze. Jednym z miejsc, które staje się wyjątkowe w tym czasie, jest Cmentarz Bródnowski w Warszawie. To nie tylko miejsce spoczynku wielu znanych postaci, ale także piękny zakątek, gdzie historia i kultura spotykają się z naturą. Z okazji zbliżającego się święta, zapraszamy Was do zapoznania się z wyjątkowymi zdjęciami "z lotu ptaka" z tego magicznego miejsca.

Południowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej już gotowy dla kierowców po remoncie. Budowę zakończono cztery miesiące przed terminem. Pierwsi kierowcy pojechali nowym wiaduktem już wczoraj wieczorem. Udostępniono trzy pasy ruchu w stronę Pragi-Południe - dwa dla kierowców indywidualnych i buspas.