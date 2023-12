Prasówka 2.12.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

W środę, 6 grudnia, rusza kolejna już odsłona Biletobrania od Warszawskiego Transportu Publicznego, tym razem Mikołajkowa. Jak zwykle do wgrania są bilety długookresowe na przejazdy stołeczną komunikacją miejską. Co zrobić, by wygrać? Wystarczy mieć aktywny bilet długookresowy! Sprawdźcie dokładne zasady konkursu w artykule poniżej.