Prasówka 21.10.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Wszyscy słuchacze The Rolling Stones czekali z niecierpliwością na ten dzień! W piątek fani kultowej kapeli zebrali się pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, by uczestniczyć w wyjątkowej premierze nowego albumu brytyjskiej grupy. Na placu przed PKiN zaparkował się czerwony angielski autobus double-decker, a uczestnicy mieli okazję wsiąść do środka i wybrać się na przejażdżkę ulicami stolicy, w rytm "Hackney Diamonds".

Ciało młodej kobiety znaleziono w środę, 18 października, w jednym z hoteli w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została uduszona. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna, zlecono wykonanie sekcji zwłok. Szczegóły poniżej.

Do nietypowej sytuacji doszło w jednym z przedszkoli w podwarszawskim Piasecznie. Czteroletni chłopiec zamiast zabawki przyniósł do placówki nadpalonego skręta, który jak się okazało, należał do jego ojca. Mężczyzna dwa dni wcześniej świętował urodziny.

Szalone dzikie piwa, turboowocowe Gelato - które podbija Europę czy kultowe krafty leżakowane w beczkach po winie. Warszawski Festiwal Piwa to odbywający się dwa razy do roku przegląd piw rzemieślniczych z Polski. W tej dziedzinie stajemy się powoli światowym potentatem. - Trzeba obcokrajowców zapraszać do nas, by zobaczyli, że Polska stoi dobrym piwem - słyszę na miejscu. Festiwal trwa do soboty.