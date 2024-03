Prasówka 22.03.2024 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Mieszkańcy Słupna nie kryli zdziwienia, gdy w rejonie jednej z miejscowych ulic ujrzeli kangura. W trosce o bezpieczeństwo zwierzęcia, świadkowie zdarzenia natychmiast zawiadomili policję. Okazało się, że egzotyczny "turysta" uciekł z pobliskiego rancza. Mundurowi skontaktowali się z jego właścicielem. Kangur bezpiecznie wrócił do swojego domu.

Długoterminowa prognoza pogody. Chociaż wiele osób mentalnie pożegnało zimę, pogoda wciąż nam miesza. Nocne temperatury w marcu często spadają poniżej zera. Długoterminowa prognoza pogody od kwietnia do lipca 2024, opublikowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rzuci nam trochę optymizmu na nadchodzący czas.

Warszawska policja zatrzymała 22-latka, który przed zamknięciem lokali gastronomicznych w jednej z galerii handlowych, wślizgnął się pod metalową kurtyną i "przenocował” w restauracjach. Jego łupem padło kilka tysięcy złotych, w tym także napiwki pracowników. Okazuje się, że to ten sam mężczyzna, który jesienią ubiegłego roku udawał manekina w sklepowych witrynach do momentu ich zamknięcia, a następnie je okradał. Złodziej trafił do aresztu.