Prasówka 22.09.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

W niedzielę, 24 września, odbędzie się 45. edycja Maratonu Warszawskiego. Po raz pierwszy w historii zawodnicy pobiegną na trasie, której początek i koniec są w centrum stolicy - przed Pałacem Kultury i Nauki. Obok maratończyków rywalizację podejmą też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej oraz Nice To Fit You Warszawskiej Dychy. Zmagania biegowe będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu. Szczegóły poniżej.

Prasówka 22.09 Warszawa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na Woli powstaje wieżowiec - The Bridge. Obecnie co pięć dni "rośnie" o piętro. Deweloper chwali się, że będzie to najnowocześniejszy wysokościowiec w Warszawie. Ale co to tak naprawdę oznacza?