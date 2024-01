Prasówka 23.01.2024 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

W podwarszawskich Markach doszło do pożaru busa komunikacji miejskiej. W wyniku zdarzenia, pojazd doszczętnie spłonął. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że nikt nie ucierpiał. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej, aleja Piłsudskiego była zamknięta. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do pożaru.

Grupa osób wpadła na pomysł, by do ciągnika rolniczego przyczepić sanie. Pojazdem kierował 34-latek, który przewoził dwie osoby dorosłe i trójkę dzieci. Dobra zabawa nie trwała długo. W pewnym momencie sanie najechały na powstały z lodu garb na drodze, po czym przewróciły się wraz z uczestnikami. W wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała doznała 38-latka, która została przetransportowana do szpitala. W związku z wypadkiem, policja wystosowała ważny apel do miłośników zimowych atrakcji.