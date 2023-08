Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są najlepsze restauracje w Warszawie? W tych lokalach serwują doskonałe dania”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są najlepsze restauracje w Warszawie? W tych lokalach serwują doskonałe dania Jesteście gotowi na kulinarną podróż pełną smaków, aromatów i niezapomnianych doznań? Wszyscy miłośnicy dobrej kuchni oraz wyjątkowych miejsc, które oferują nie tylko wyśmienite potrawy, lecz także niepowtarzalną atmosferę, mają powód do radości! Na portalu Trip Advisor możemy zobaczyć nowy ranking TOP 10 najlepszych restauracji w Warszawie na rok 2023. Zobaczcie, jakie zmiany zaszły na podium klasyfikacji. 📢 Imprezy w Warszawie 25-27 sierpnia 2023. Co robić w weekend w stolicy? Oto najciekawsze propozycje Imprezy w Warszawie 25, 26, 27 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w ostatni wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 25 do 27 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.

📢 Najwęższy blok w Warszawie stoi na Białołęce. Wygląda jak pudełko zapałek. Dlaczego tak wygląda? Na warszawskiej Białołęce na skrzyżowaniu ulic Stanisława Barei i Odkrytej znajduje się budynek, który wygląda tak, jakby został wybudowany przez pomyłkę. Z boku przypomina mini wieżowiec z niewielkimi kawalerkami. Czy to najwęższy blok mieszkalny w Warszawie? Sprawdziliśmy to, szczegóły w artykule poniżej.

Tygodniowa prasówka 27.08.2023: 20.08-26.08.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Narodowym. Rekord frekwencji do pobicia. Tłumy zmierzają na koncert Koncert Dawida Podsiadło w Warszawie ma pobić rekord Stadionu Narodowego. Sprzedano aż 80 tysięcy biletów. To więcej niż na inne wydarzenia na tej arenie. Podsiadło rozpoczyna grać o godz. 20.30, ale tłumy przed stadionem pojawiły się kilka godzin wcześniej. Wybraliśmy się na miejsce.

📢 Modne miejsca w Warszawie w 2023 roku. Oto nowe punkty na mapie stolicy. Tutaj teraz chodzą warszawiacy W Warszawie od początku 2023 roku otworzyło się sporo nowych miejsc, które zawładnęły sercami mieszkańców stolicy. Chodzi zarówno o ciekawe lokale, parki, jak i modne sklepy. Gdzie teraz czas spędzają warszawiacy? Jakie „miejscówki” koniecznie trzeba odwiedzić? Przygotowaliśmy dla Was przegląd świeżości z miasta. W naszej galerii znajdziecie ranking najciekawszych, nowych punktów w Warszawie. 📢 Kosmiczna przygoda w Galerii Północnej. Droid, statek kosmiczny i postaci z Gwiezdnych Wojen Wystawa Star Adventrue nawiązuje do słynnej kosmicznej sagi. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen mogą zobaczyć w Warszawie repliki statków czy kultowe postacie. Hitem jest dziesięciometrowy statek kosmiczny T-65F, do którego można zajrzeć. Wstęp na wystawę jest darmowy. 📢 W Warszawie trwa budowa nowoczesnej szkoły za blisko 34,5 mln złotych. Urząd dzielnicy pokazał postępy prac Trwa budowa nowoczesnej szkoły przy ul. Słowackiego w Warszawie. Teraz Urząd Dzielnicy Wesoła pokazał postępy prac. Inwestycja rośnie w oczach. Będzie to pierwsze miejskie liceum ogólnokształcące działające na terenie Wesołej. Obiekt o powierzchni ponad 6,3 tys. metrów kwadratowych pomieści 600 uczniów. Obok niego zostanie wybudowana ogromna sala sportowa. Koszt inwestycji to blisko 34,5 mln zł. Władze poinformowały o dofinansowaniu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

📢 Nowa Castorama w Warszawie. Tak wygląda wielki market budowlany z największą strefą inspiracji w stolicy Siódmy w Warszawie sklep sieci Castorama już otwarty. 23 sierpnia od godziny 6:30 klienci mogą korzystać z marketu budowlanego znajdującego się przy ulicy Bartyckiej. Nowy obiekt handlowy wyróżnia jedyny w Polsce, dwupoziomowy układ budynku. W związku z nowym otwarciem na odwiedzających sklep przy ul. Bartyckiej od 23 do 27 sierpnia czeka loteria. Więcej szczegółów w artykule poniżej.

📢 Undercover Festival w Warszawie. Zagrali Not The Rolling Stones czy Coldplace Największe gwiazdy na jednej scenie. W Warszawie trwa Undercover Festival. To koncert najbardziej znanych cover bandów. Wobec tego w Parku Legii usłyszeliśmy m.in. Not The Rolling Stones czy Coldplace. Brzmi znajomo, prawda? Relacja z wydarzenia poniżej.

📢 Instagramowe miejsca w Warszawie. To tam zrobicie najlepsze sesje zdjęciowe. Turyści szaleją na ich punkcie Gdzie w Warszawie zrobimy najpiękniejsze zdjęcia? Które miejsca w stolicy uchodzą za „najbardziej instagramowe”? Przygotowaliśmy subiektywny przegląd miejsc, w których według nas zrobicie najlepsze sesje zdjęciowe. Miasto oferuje mnóstwo takich punktów. Wiele z tych adresów jest nowych na mapie Warszawy. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie warto wybrać się z aparatem. 📢 Nowa Szkoła Podstawowa nr 316 w Warszawie już gotowa. Tak wygląda supernowoczesna placówka w stolicy W czwartek 24 sierpnia odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 316. Od września placówka zapewni 350 nowych miejsc dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W rozbudowanym skrzydle powstało m.in. 14 oddziałów szkolnych oraz biblioteka, stołówka i sala rekreacyjna. Przebudowana została także infrastruktura sportowa, a na dachu obiektu zamontowano panele fotowoltaiczne.

📢 Brak wody w Warszawie. MPWiK podało długą listę adresów z utrudnieniami. Problemy wystąpią w kilku dzielnicach Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w najbliższych dniach w ośmiu dzielnicach Warszawy trzeba przygotować się na utrudnienia związane z brakiem wody. Szczególnie odczuwalne będą problemy dla mieszkańców Wawra, Mokotowa, Pragi-Południe czy Wilanowa, ale nie tylko. Przygotowaliśmy informator dotyczący przerw w dostawie bieżącej wody.

📢 Tanie mieszkania w Warszawie. To prawdziwe perełki na rynku nieruchomości. Oto najlepsze oferty w sierpniu 2023 Warszawski rynek nieruchomości oferuje szeroki wachlarz możliwości dla tych, którzy poszukują przystępnych cenowo mieszkań. Warto zastanowić się, czy priorytetem jest lokalizacja w centrum czy może spokojniejsza okolica na obrzeżach. Rynek wtórny również może okazać się cennym źródłem interesujących ofert. Przejdź do galerii, aby zobaczyć oferty najtańszych mieszkań w Warszawie.

📢 W Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert. Na Ursynowie zagrał Enej i ukraiński zespół Luiku Na Ursynowie w Warszawie w czwartek odbył się specjalny koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, który przypada 24 sierpnia. Na scenie można było zobaczyć Enej oraz ukraiński zespół Luiku. Impreza, która przyciągnęła sporo osób, była darmowa. 📢 Kapsuły do spania na Lotnisku Chopina są już dostępne. Podróżni zapłacą 60 zł za godzinę odpoczynku. "Pomysł super, cena z kosmosu" Lotnisko Chopina uruchomiło zapowiadane wcześniej kapsuły do spania, w których można wygodnie odpocząć, czekając na swój lot. Strefa z kapsułami dostępna jest dla wszystkich pasażerów wylatujących z Warszawy do krajów poza strefę Schengen. Internauci zwrócili jednak uwagę, że ceny wydają się dość wysokie - jedna godzina w kapsule na lotnisku kosztuje 60 zł. Szczegóły poniżej.

📢 Bohema na Pradze. Zabytkowa fabryka już po remoncie. Otwarto plac centralny. Co tam będzie? Nowy plac centralny w Bohemie już otwarty dla wszystkich - poinformowało w mediach społecznościowych stowarzyszenie Dla Pragi. Chodzi o zrewitalizowaną przestrzeń na terenie dawnej fabryki "Pollena-Uroda" przy ulicy Szwedzkiej. Wyremontowany zabytek będzie teraz służyć za kompleks biurowo-mieszkalny i handlowo-usługowy. Pojawią się tam luksusowe apartamenty oraz bary i restauracje. Wkrótce może być to najmodniejsze miejsce tej części miasta.

📢 Zabójstwo w więzieniu pod Warszawą. Jeden z osadzonych został uduszony. Prokuratura postawiła zarzuty 41-latkowi W więzieniu w Siedlcach doszło do morderstwa 41-letniego osadzonego. W momencie zdarzenia, w celi przebywały trzy inne osoby. Jedna z nich została oskarżona o zabójstwo. Rówieśnik ofiary został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie.

📢 130-metrowy wieżowiec stanie przy placu Zawiszy. Jest wniosek o pozwolenie na budowę Sobieski Tower Coraz bliżej powstania 130-metrowego wieżowca przy placu Zawiszy. Spółka Sobieski Tower na początku lipca złożyła wniosek o pozwolenie na budowę wieży przy ulicy Grójeckiej. Obiekt zostanie wybudowany przez Grupę Ghelamco, a za jego wstępny projekt odpowiada biuro JEMS Architekci. Szczegóły poniżej. 📢 Wykoleił się pociąg jadący do Warszawy. Podróżowało nim 150 osób. Występują utrudnienia na kolei Tuż po wyjeździe z białostockiego dworca kolejowego w czwartek rano wykoleił się pociąg pospieszny do Warszawy, którym podróżowało ok. 150 osób. Nikomu nic się nie stało, skład częściowo nie stoi na torach, wstrzymany jest ruch pociągów m.in. do stolicy. 📢 Metro Świętokrzyska w Warszawie zyskało nowe zadaszenie nad wejściem. Tak teraz wygląda to miejsce Stare, niebieskie tuby nad wejściem do metra Świętokrzyska zostały zastąpione przez nowe, przeszklone zadaszenie w kształcie litery M. Urząd Miasta poinformował, że po kilku miesiącach prac ponownie otwarto wejście u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

