Prasówka 3.01.2024 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Prasówka Warszawa 3.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przygotowuje się do rozbudowy dróg wojewódzkich nr 718 i 719. Będzie to rozbudowa nie byle jaka. Jak widzimy na planach i projektach pod Warszawą ma m.in. powstać gigantyczny węzeł drogowy. Nie będzie to przecięcie autostrady z drogą ekspresową tylko dróg wojewódzkich. Dlaczego zatem projekt musi być tak ogromny? No i czy faktycznie musi?