Prasówka 31.08.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Spór dewelopera z miastem wstrzymał budowę jednego z odcinków tramwaju na Wilanów. Chodzi o kilkusetmetrowy odcinek w pobliżu zakończenia całej trasy w okolicy Błoń Wilanowskich. Już na początku sierpnia pojawiały się sygnały o problemach związanych z tym miejscem. Wydawało się, że problem został zażegnany teraz jednak powrócił. Czy będzie miało to wpływ na zakończenie prac?

W poniedziałek, 28 sierpnia, obywatel RPA chciał wylecieć z lotniska Chopina z granatem i amunicją w swoich bagażach. 41-letni mężczyzna został zatrzymany przez Straż Graniczną. We wtorek usłyszał trzy zarzuty. Szczegóły poniżej.

Prasówka 31.08 Warszawa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gdzie są sklepy włoskie w Warszawie? Włochy to jeden z tych europejskich krajów do których mieszkańcy stolicy udają się najchętniej podczas sezonu urlopowego. Wszystko za sprawą wspaniałej pogody, niepodrabialnego klimatu oraz cudownego jedzenia. Za ostatnim z wymienionych nie zawsze trzeba jednak pokonywać sporej ilości kilometrów. W stolicy naszego kraju nie brakuje miejsc, w których zjemy przepyszne dania, z jakich Półwysep Apeniński słynie na całym świecie. A co, gdybyśmy tak przygotowali je sami? Kliknij w zdjęcie i zobacz 10 wyjątkowych delikatesów, w których można kupić oryginalne, tradycyjne produkty, importowane z gorącej, jedynej w swoim rodzaju Italii.