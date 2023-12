Prasówka 4.12.2023 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

Śnieg nie przeszkodził w zorganizowaniu ostatniej w tym roku ursynowskiej garażówki. Mróz sprawił jednak, że wielu wystawców postanowiło wcześniej zebrać się do domu. Cały sezon cieszył się jednak dużym powodzeniem. Co można było dostać na wyprzedaży garażowej przy urzędzie dzielnicy?

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Nietypowe pomysły na prezenty, produkty rzemieślnicze i naturalne. To zaoferują wystawcy na trwających przez cały weekend w warszawskiej Elektrowni Powiśle "Targach Designu WZORY". Wybraliśmy się na miejsce, żeby zobaczyć, co można kupić pod choinkę najbliższym. A może upolować coś dla siebie?

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.