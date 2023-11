Prasówka Warszawa 10.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Warszawa 10.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

"Nasz nowy dom" to program telewizyjny, który pomaga potrzebującym rodzinom w metamorfozie ich domów lub mieszkań. Osoby te często mieszkają w zapuszczonych, nienadających się do życia lokalach. Tym razem Elżbieta Romanowska wraz z ekipą gościła w Konstancinie-Jeziornie, gdzie pomogła stanąć na nogi panu Januszowi. Mężczyzna sam wychował, a teraz opiekuje się dorosłym już synem Maciejem, który urodził się z przepukliną oponowo - rdzeniową. W dodatku, kilkanaście lat temu okradziono jego warsztat, czego konsekwencje finansowe ponosi do dziś. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza jego domu.