Prasówka Warszawa 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Wybory prezydenckie 2020. Do sieci trafiły zakulisowe szczegóły dotyczące castingu do nowego spotu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. W klipie promującym kandydaturę obecnego prezydenta Warszawy mieli znaleźć się m.in. "dresiarz-kibol", "aktywistka wyglądająca trochę jak Greta Thunberg" czy "typowy Ślązak". Internauci wyśmiali ogłoszenie bazujące na stereotypach i... błędy ortograficzne, jakie pojawiły się w zaproszeniu na przesłuchanie. Dalsza część artykułu poniżej.

500 plus na wakacje to kolejny nowy projekt, który chce wprowadzić rząd. Tylko jednorazowe wsparcie ma być wypłacane w postaci bonu na każde dziecko. Powody do zadowolenia mają rodziny, które mają dzieci. Jednak nowy pomysł rządu nie podoba się rodzinom bezdzietnym, a także singlom. Są oni oburzeni: znowu nic nie dostaniemy.

Tarcza Antykryzysowa 1.0 dała pracodawcom narzędzia do ograniczania wynagrodzeń a nawet ułatwiła masowe zwolnienia pracowników, ale to było tylko delikatne preludium, do uprawnień, jakie zyskają oni gdy prezydent wkrótce zapewne podpisze ustawę, uchwaloną już przez Sejm, a znaną pod nazwą Tarczy Antykryzysowej 4.0. Zawiera ona szereg przepisów, które de facto dla wielu regulacji Kodeksu pracy chroniących prawa pracownika wprowadza swoisty „stan wojenny” – zawiesza stosowanie niektórych praw, a inne poważnie ogranicza.